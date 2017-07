Hofstetten "Hauruck-Lösung gibt es für uns nicht"

Hofstetten. Lediglich vier Tagesordnungspunkte hatte das Gremium am Dienstagabend öffentlich zu beraten. Die von Heller bereits in der Begrüßung so angekündigte "Mini-Sitzung" sorgte gegen Ende trotzdem noch für Diskussionen zwischen Gemeinderat und Zuhörern.

Heller berichtete, dass die Bevölkerungszahlen in Hofstetten sich auf 1800 Einwohner zubewegen. Zum einen wegen der Flüchtlinge. Zum anderen dank des Neubaugebiets, das wiederum zunächst auch für mehr Nachwuchs in einer Kommune sorge.

Das wirke sich auf den Kindergarten und vor allem die U-3-Betreuungsgruppe aus: "Wir haben mehr Kinder, als wir aufnehmen können." Derzeit sei der Gemeinderat dabei, Alternativen zu suchen. So werde beispielsweise der Ausbau des Obergeschosses geprüft, ganz aktuell sei auch die Idee einer Containerlösung aufgekommen.