Hofstetten "Ein wichtiger Schritt in die Zukunft"

Hofstetten. Seit der Vorstellung des Vorentwurfs zum Bebauungsplan sind beinahe zehn Monate vergangen. Während dieser Zeit wurden in erster Linie raumordnerische Aspekte mit dem Landratsamt (LRA) und dem Regierungspräsidium (RP) abgestimmt und die Wasser-Abwasser-Frage geklärt.

Kerner erklärte dem Gemeinderat die wesentlichen Stellungnahmen der Behörden zum Vorentwurf. Seitens der Raumordnung im RP werde die Reaktivierung des Gasthauses begrüßt, der Bedarf an sich sei nie in Frage gestellt worden. Dass sich die "Biereck" ohne Bezug zum Siedlungsbereich des Dorfs in fünf Kilometer Entfernung befinde, sei als Schwerpunkt bei den Behörden behandelt worden.

Der Regionalplan des Flächennutzungsplans muss fortgeschrieben werden, was dort bisher als landwirtschaftliche Fläche eingetragen war, wird nun zum Sondergebiet und zur privaten Verkehrsfläche. Erhebliche Bedenken hatte es aufgrund der Baugebietsgröße gegeben, der Geltungsbereich wurde von 21 600 auf 13 800 Quadratmeter reduziert. Die ursprünglich geplante Umwandlung der bisherigen Parkplatzfläche für Ferienhäuser wurde als raumordnerisch schwierig angesehen, ein Waldordnungsverfahren wäre notwendig geworden.