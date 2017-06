Hofstetten Dribbelschule sorgt für Fußball-Spaß

"Das Fußball-Camp ist für den Nachwuchs eine tolle Sache, deshalb war es auch der Wunsch von vielen Vereinen, diese Erlebniswoche erneut durchzuführen", erläutert Koordinator Michael Singler. Die Erfahrungen, welche die Kinzigtäler Trainer in den vergangenen Jahren in Hofstetten gemacht haben, waren durchweg positiv. So sehen es auch die Jugendleiter der einzelnen Vereine. Gerade in der jetzigen Zeit begeistert der Fußball die jüngeren Jahrgänge.

Der Faktor Spaß spielt dabei eine gewichtige Rolle. Die Aufmerksamkeit der Kinder wird schon alleine durch die Dribbelschule, das Freistoßtraining und das Fußballtennis erzielt, was ebenso zum Trainingsprogramm gehört, wie das Ballzaubern. Am vorletzten Veranstaltungstag des Camps wird eine Mini-WM gespielt und am letzten Tag dürfen die Kinder ihren Eltern dann zeigen, was sie alles gelernt haben. Die Abschlussveranstaltung am Sonntag, 13. August, wird zum Ausklang mit einer großen Veranstaltung mit Kindern und Eltern zusammen gefeiert.

Weitere Informationen: Anmeldungen, Ablaufplan und mehr können bei Michael Singler unter Telefon 07832/56 33 erfragt werden. Anmeldungsformulare können von der Homepage des Clubs, www.sc-hofstetten.de unter Veranstaltungen heruntergeladen werden.