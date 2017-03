Hofstetten Angelika Spitzmüller führt den Chor

Kassiererin Anna-Maria Krämer hatte die Kasse abzüglich aller Ausgaben mit einem Defizit geschlossen. Die größte Einnahmequelle sei das Grillfest gewesen, berichtete sie. Kassenprüferin Maria Schmieder bestätigte ihr anschließend die einwandfreie Führung der Kasse.

"Ich hatte das Gefühl, dass ihr alle voll dahinter gestanden seid", lobte Chorleiter Hermann Schill, der seit dem Jahr 2000 den Chor dirigiert, seine Schützlinge in Bezug auf das erste Adventskonzert in der Hofstetter Kirche. Am 22. Juli wolle man sich eventuell bei "Freiburg singt" beteiligen, eine Wallfahrt auf den Hörnleberg will man für den August ins Auge fassen, blickte Schill voraus. Beim Dekanatschortag, der am 17. Oktober in Biberach stattfindet, wollen sich die Sänger ebenfalls beteiligen. "Und denkt daran, immer wieder Leute anzusprechen, um Mitglieder zu werben", gab er dem Chor mit auf den Weg.

"Der Kirchenchor singt, wenn andere in Urlaub fahren, das ist nicht selbstverständlich", lobte Pfarrer Steidel. Krämer habe eine Lücke hinterlassen die man "so" nicht mehr füllen könne. Doch jeder Vorstand versuche, ganz individuell, seine Aufgaben zu erfüllen, hatte er in Bezug auf die Neuwahl angedeutet.