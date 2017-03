Hausach Zwölf Spielarten des Jazz

Erneut mit dabei sind ab 19 Uhr Horns & Beat in der "Blume". Ebenfalls um 19 Uhr treten Sax Akkord in der "Eiche" auf. Parallel dazu spielt Untied Sound in der Aula des Robert-Gerwig-Gymnasiums. Die Big Band des Hausacher Schulzentrums ist die einzige Formation, die jedes Jahr auftritt. Unter Leitung von Reinhardt Bäder gibt es Big-Band-Klassiker, aber auch Anleihen aus Pop und Musicals zu hören. Ein Klezmer-Konzert mit col legno gibt es ab 20 Uhr in der Kirche und "Balsamico" tritt im evangelischen Gemeindehaus auf. Balsamico alias Peter Saueressig ist Gitarrist und Sänger und hat einen Stimmumfang von drei Oktaven. Er schreibt seine Songs alle selbst. Das Ralph-Baumann-Quartett spielt um 20 Uhr im Café Armbruster und präsentiert Modern Jazz, Standards sowie Latin-Jazz. Das Gitarrenduo Moser-Winkler ist ebenfalls ab 20 Uhr im Ratskeller zu hören. Tompert Trio setzt ab 21 Uhr im "Akropolis" auf swingenden Kammerjazz und das Duo Annick Burger entstaubt im Narrenkeller alte Klassiker. Zeitgleich zeigt das Dixie Heroes-Trio in der "Burgschänke", was es kann. Sie bezeichnen sich als "das mobile Einsatzkommando mit viel Blech, Rhythmus und Klassikern aus Dixieland, Skiffle, Jazz und Blues". Jitterbug Bites sind ab 22 Uhr im Nal-Möbelladen an der Reihe und setzen gemeinsam mit John & Blues Friends im "Triangel" den Schlusspunkt.