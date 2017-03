Hausach "Stolz, was wir auf die Beine gestellt haben"

"Es liegt ein erfolgreiches Jahr unter dem ›Stern von Bethlehem‹ hinter uns", sagte sie in ihrem Bericht. Ein Dreivierteljahr lang haben wir dafür geprobt", erinnerte sie. "Was Niklas geleistet hat, war Wahnsinn und unglaublich viel Arbeit", lobte sie sichtlich bewegt, bevor ihr die Worte fehlten und sie den Dirigenten spontan umarmte.

Sie vermeldete außerdem erfreut, dass es im vergangenen Jahr keine Austritte und Abgänge gegeben habe, leider habe der Verein aber auch kein neues Mitglied dazu gewinnen können. "Wir müssen schauen, dass wir bei der Stange bleiben und alle gesund bleiben", zog Schmid als Fazit.

Schriftführerin Renate Schneider erinnerte an die jüngsten Vorstandswahlen, bei der Hans Hörtz und Christa Martin aus dem Vorstand ausschieden. Auf dem Programm hätten 2016 außerdem ein Besuch in Arbois gestanden, wo der Liederkranz zusammen mit dem einheimischen Chor Schuberts Deutsche Messe aufgeführt haben. Im November gestalteten die Sänger die Messe am Ehrenmal mit und gaben außerdem ein Konzert im Adventswald.

"Ich bin seht stolz darauf, was wir im vergangenen Jahr auf die Beine gestellt haben", meinte Dirigent Niklas Schmider in seinem Bericht. "Vor einem Jahr haben viele wohl gedacht, dass der ›Stern von Bethlehem zu anspruchsvoll für uns ist. Aber wir haben zwei großartige Konzerte in Hausach und Wolfach auf die Beine gestellt, die musikalisch auf hohem Niveau waren." Das nächste große Projekt sei das Gedenkkonzert für Peter Lohmann, das der Liederkranz zusammen mit dem RGG-Chor und dem Chor Welschensteinach gestalten wird. Es soll am 27. Mai stattfinden.

Die stellvertretende Vorsitzende Helga Pels-Leusden konnte an der Versammlung nicht teilnehmen und so übernahm Renate Schneider ihren Rückblick. Es habe insgesamt 41 Proben gegeben. Renate Schneider, Elisabeth Schwab, Ottokar Leibing, Bernhard Buchholz, Josef Klausmann, Bruno Schmid und Klaus Lehmann fehlten jeweils vier Mal, Dirigent Niklas Schmider und Vorsitzende Ursel Schmid kein einziges Mal.

Kassiererin Sybille Mossmann gab ein vierstelliges Plus in der Kasse bekannt, das vor allem durch den Erlös der Konzerte und den Spendenaufruf der Vorsitzenden zustande kam. "Die nächsten Jahre des Chors sind gesichert", freute Mossmann sich. Sie und der Vorstand wurden danach einstimmig entlastet.

Zum Schluss gab Schmid noch die Termine für das laufenden und das kommenden Jahr bekannt. Neben dem Gedenkkonzert für Peter Lohmann plant der Chor das Sommersingen am 25. Juli, einen Jahresausflug im September, die Teilnahme am Volkstrauertag am 19. November und ein Konzert im Adventswald am 16. Dezember.

40 Jahre und Ehrenmitglied: Anna Baumann, Gunda Gut, Annelie Scherer, Edith Knietsch, Renate Lambrecht, und Hermann-Josef Söller

25 Jahre: Renate Schneider