Hausach "Sexualität gehört zur Ehe"

Hausach. Den Standpunkt des Oberhaupts der römisch-katholischen Kirche über die Liebe in der Familie ist Inhalt des nachsynodalen Schreibens. Doch was ist eigentlich ein päpstliches Schreiben? Das erklärte Dekanatsreferentin Scholz den Zuhörern im Pfarrheim Hausach zu Beginn des Vortrags. "Amoris Laetitia" baut nämlich auf den zwei Bischofssynoden in Rom 2014/2015 auf.

Bei den Synoden kamen Bischöfe von allen fünf Kontinenten zusammen, um über die Themen Ehe, Familie, Liebe und Sexualität zu sprechen. Der Ablauf dieser Treffen sei anders gewesen als bei vorherigen Synoden: Vorab habe es laut Scholz unter den Katholiken weltweit Umfragen gegeben.

Auf den Synoden wurden die Bischöfe je nach Muttersprache in Gruppen aufgeteilt. Eine deutsche Sprachgruppe hat zu den Themen vermutlich andere Ansichten als beispielsweise arabisch- oder spanischsprachige Geistliche, so Franziskus Idee. Die Ergebnisse aus den Gruppendiskussionen, zusammengefasst als Statements sowie die Abstimmungsergebnisse der Beschlüsse bildeten die Grundlage für "Amoris Laetitia" – das Papstschreiben, nach dem sich die katholische Kirche richtet, so Scholz.