Hausach Premiere "von Kindern für Kinder"

Hausach. Bisher hatte das Fest zum Abschluss des Kinderferienprogramms immer an einem Samstag im Schulhof der Graf-Heinrich-Schule stattgefunden. "Aber das hat nur Wenige angesprochen", berichtet Elisabeth Schmider. " Der Samstag ist eben doch der Tag in der Woche, an dem Familien im Garten arbeiten oder ähnliches. Deswegen haben Kerstin Harter und ich uns überlegt, das Konzept zu ändern, so dass es möglichst viele Familien anspricht." Aus diesem Grund wollten sie das Fest von Samstag auf Sonntag verlegen und eine Bewirtung organisieren.

Die Stadt als Träger dieser Veranstaltung fand die Idee gut und die Organisatorinnen suchten nach einem geeigneten Austragungsort. Dabei fiel ihnen die Stadthalle mit ihrem Park ins Auge, wo das Fest am 11. September nun von 13 bis 17 Uhr stattfinden wird.

In der Stadthalle werden verschiedene Hausacher Vereine bewirten. Dazu gehören der Förderverein der Hausacher Kindergärten und "Wir für Burkina". "Es gibt frische Waffeln, einen Kuchentheke, Grillwürste und Getränke", zählt Schmider auf. Das Geld, das durch den Verkauf von Esse und Trinken zusammenkommt, wird zum größten Teil den Hausacher Kindergärten zugute kommen. Was "Wir für Burkina" einnimmt, wird der Verein für seine Hilfsprojekte in Afrika verwenden.