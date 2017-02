Hausach Meyer: "Es hat einfach nicht gepasst"

Mit diesen "Nägeln" meinte sie die außerordentliche Mitgliederversammlung am kommenden Donnerstag, 9. Februar, bei der die Posten stellvertretender Vorsitzender, Schriftführer und Kassierer neu besetzt werden sollen. Nachfolger für die scheidenden Vorstandsmitglieder gebe es bereits. Zwei davon seien war noch nicht so lange im Verein, aber sehr engagiert, einer von diesen Beiden habe außerdem von anderer Seite her viel Erfahrung in Vereinsarbeit. Der oder die Dritte im Bunde sei schon länger Mitglied im Tierschutzverein. "Das sind gestandene Leute und ich bin ziemlich zuversichtlich", meint die Vorsitzende. Sie selbst bleibe auf jeden Fall dabei. Ihres Wissens nach würden Zippel, Allgaier und Mundt zwar das Vorstandsteam verlassen, aber im Verein bleiben.

Auf der Tagesordnung der Versammlung stehen außerdem Informationen zum Stand des Hausumbaus. Dabei wird es auch um die Kleinkläranlage des Hauses gehen. Wie berichtet, war deren Betriebserklärung abgelaufen und der Verein entschied sich, sie zu sanieren. Dafür musste die Verrieselungsanlage, die das Abwasser in die Kinzig leitete, in einen geschlossenen Kreislauf umgewandelt werden. "Das ist geklärt, das Abwasser wird jetzt zweimal im Jahr abgepumpt", so Meyer.

Die Versammlung beginnt am Donnerstag, 9. Februar, um 19.30 Uhr im Gasthaus Schwarzwälder Hof.