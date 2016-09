Hausach Mehr Wasser für weniger Geld

"Der Beckenkopf wird abgenommen, das Edelstahlbecken eingebaut und gleichzeitig der Schwallwasserüberlauf geschaffen. Das Ziel war, so wenig Abtrag und Abriss wie möglich, um die Kosten im Rahmen zu halten", führte Schwab aus. Das Schwimmerbecken des neuen Entwurfs wird drei 50-Meter-Schwimmbahnen und zwei 25-Meter-Bahnen aufweisen, die Sprunganlage wird in Edelstahlausführung erneuert, ebenso wie die 18 Meter lange und drei Meter breite Wellenrutsche. Bei besonders hohem Gästeaufkommen werden die 50-Meter-Schwimmbahnen flexibel abtrennbar sein, um den Nichtschwimmerbereich entsprechend zu vergrößern.

Am Beckenrand soll ein Komfort- und behindertengerechten Einstieg den Zugang erleichtern, die bisherigen Durchlauf-Duschen werden durch Duschinseln ersetzt. Ein separater Kleinkindbereich wird mit einer Größe von 61,5 Quadratmetern Platz für Wasserspiele und eine Rutsche haben, die Wassertiefe soll zwischen 20 und 45 Zentimeter betragen und das Becken am Rand mit Sitzbänken und Sonnensegel ausgestattet sein.

Das alles hat natürlich seinen Preis. "Und trotzdem bleibt das Büro Fritz-Planung bei Gesamtkosten von netto 3,01 Millionen Euro", betonte Marco Schwab. "Allein das Kleinkindbecken wird mit etwa 200 000 Euro angesetzt, die neue Edelstahl-Sprunganlage mit 80 000 Euro und die neue Edelstahlrutsche mit 30 000 Euro." Die Kostenschätzung in der Variante 4.0 des Planungsbüro Lehmann mit drei Becken beträgt 3,15 Millionen Euro.

Ein spannender Punkt bleibe die Technik. Derzeit werde von einer Vier-Mehrschicht-Filteranlage ausgegangen. Auch die Betriebsnebenkosten könnten erst nach Überplanung des jetzigen Entwurfs beziffert werden. "Jetzt muss entschieden werden, ob unser Entwurf weiter verfolgt wird. Schließlich gewinnt auch das Kinzigtalbad durch ein attraktives Freibad", meinte Marco Schwab und hofft auf viele Hausacher Bürger in der Gemeinderatsitzung am kommenden Montag. "Wir wollen die beste Lösung für Hausach finden, am besten mit allen an einem Tisch", betonte Klaus Keller. Die BI sei schließlich kein Haufen von Rebellen, sondern setze sich aus engagierten Hausacher Bürgern zusammen.

Jochen Fritz vom planenden Büro Fritz-Planung wird sie in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 26. September vorstellen.