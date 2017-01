Hausach Kreissuchdienst probt den Ernstfall

Hausach. Für sie war es die zweite Übung dieser Art. Gegründet in den Wirren des Zweiten Weltkriegs, hat der Suchdienst des Roten Kreuzes heutzutage seine Einsätze bei Großschadensereignissen ab etwa 25 Verletzten oder Betroffenen, in der Registrierung von Flüchtlingen sowie bei Großveranstaltungen wie Rockkonzerten, dem Nato-Gipfel oder dem kommenden G-20-Gripfel in Baden-Baden. Und so war die Übungsannahme in Hausach ein Terroranschlag während des G-20-Gipfels, bei dem das Kreisauskunftsbüro über die Leitstelle Ortenau alarmiert wurde.

Die Aufgabe des Suchdiensts besteht in der Registrierung und Erfassung von Suchaufträgen, in der Bereitstellung von Informationen, der Suche nach Vermissten und schließlich der Familienzusammenführung. Nachzulesen in der Genfer Konvention, wurde die Aufgabe des staatlichen Suchdiensts in Deutschland an das rote Kreuz übertragen.

Schon das Betreten der Rettungswache war am Samstag nicht so leicht möglich, wurde der Besucher von DRK-Kreisvorsitzender Jürgen Nowak hinauf zum Suchdienst begleitet. "Ohne Warnweste gibt es keinen Zutritt, der Datenschutz steht an oberster Stelle", erklärte Maryla Leopold, Leiterin des Kreisauskunftsbüros Wolfach. Das merkten dann auch die fiktiven Suchenden, die sich an keine Absperrbänder hielten und aufgeregt in die provisorisch eingerichteten Büros stürmten. Egal, ob es sich um Privatpersonen oder Polizisten handelte, sie wurden von den Mitgliedern des Suchdienstes kurzerhand hinaus geleitet.