Hausach "Ich fand gleich, dass das eine tolle Truppe ist"

Frau Oberfell, Herr Jörger: Wie kamen Sie beide zu den Burgfestspielen?

Ulrike Oberfell: Eigentlich wollte ich an einem VHS-Kurs mit dem Titel "Von der Kunst, in eine andere Rolle zu schlüpfen" teilnehmen, den Jürgen "Mäx" Clever leiten sollte. Leider fand dieser aufgrund zu weniger Anmeldungen nicht statt. Über die Dame von der VHS kamen wir zusammen und Mäx fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, bei den Burgfestspielen mal vorbeizukommen und mir das anzuschauen.

Marco Jörger: Mäx kam an meine Schule in Seelbach, um dort mit den Jugendlichen ein Theaterstück aufzuführen, das er selber geschrieben hatte. Ich war eigentlich als Bühnentechniker dabei, aber ich war, wie ich eben bin, ein bisschen vorlaut und plötzlich war ich in der Rolle des Romeo dabei. Als Mäx nach Hausach zog, blieben wir in Kontakt und als er die Burgfestspiele initiierte, rief er mich an.