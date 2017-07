Hausach. "Es ist normal, verschieden zu sein", ist das Leitmotto der Inklusion. Seit vier Jahren bieten die Haslacher Lebenshilfe, der Club82 und die Bibliothek der Generationen in Zusammenarbeit mit Victoria Agüera Oliver de Stahl die "Schreibwerkstatt für Alle" an. Ein Querschnitt der jüngsten Schreibwerkstatt wurde am Donnerstagabend im evangelischen Gemeindesaal ausgestellt und vorgetragen.

"Vor drei Jahren haben wir begonnen, das Leselenz-Programm durch eine inklusive Veranstaltung mit Übersetzung in Gebärdensprache zu erweitern", erklärte dessen Kurator José F. A. Oliver zu Beginn. Die Präsentation der Schreibwerkstatt-Ergebnisse sei ein zaghafter Anfang für ein städteübergreifendes Zusammenarbeiten im Rahmen des Leselenzes. Die inklusive Tanzgruppe "Szene 2wei" aus Lahr habe er im dortigen Zeitareal kennengelernt, sie habe mit ihrer Arbeit Maßstäbe gesetzt.

"Eines der Leselenz-Standbeine wird künftig in Werkstätten für Alle und Veranstaltungen in Gebärdensprache zu sehen sein", blickte Oliver voraus. Agüera de Stahl erzählte aus der Schreibwerkstatt für Alle in Haslach, die sie "immer wieder als inspirierend und horizonterweiternd" erfahren habe. In dem inklusiven Angebot sah sie eine politisch-gesellschaftliche Dimension des angstfreien miteinander Lebens und Gestaltens, das Resultat könne sich sehen lassen.