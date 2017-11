Hausach Das Stadtarchiv soll genutzt werden

Hausach. Michael Hensle ist seit Anfang des Jahrs dabei, das Hausacher Archiv zu digitalisieren und neu zu sortieren (wir haben berichtet). Es sei beeindruckend, wie er dabei vorankommt, meinte Hauptamtsleiterin Viktoria Malek. Bei dieser Tätigkeit wurde er auch auf die bestehende Archivordnung aufmerksam, die nicht mehr zeitgemäß ist.

Laut Malek wurde die alte Archivordnung 1985 erstellt. In dieser wurde das Zugangsrecht nicht geregelt. Zwei Jahre später trat das Gesetz über die Pflege und Nutzung von Archivgut in Kraft, welches einen Rechtsanspruch in dieser Hinsicht garantiert.

Hensle erläuterte den Sachverhalt im Detail. In der alten Ordnung lautete demnach der zentrale Satz "ein Rechtsanspruch auf Benutzung besteht nicht." Dies soll in der neuen Ordnung in die Formulierung "jeder, der ein berechtigtes Interesse hat, kann nach Maßgabe dieser Archivordnung das Stadtarchiv benutzen" umgewandelt werden. Allerdings soll die Nutzung unter Aufsicht stattfinden. Hensles langjähriger Erfahrung nach, sei das die beste Garantier dafür, dass keine Dokumente verschwinden oder beschädigt werden.