Hausach Das Publikum hebt ab

Hausach. Die Gäste im "Schwarzwälder Hof" waren gut aufgelegt und beteiligten sich lautstark an der Schunkelrunde. Gabi Bilharz, Waltraud Rößler, Monika Hermann, Stefanie Ringwald, Edith Knitsch, Anni Döring und Brunhilde Ringwald stellten ihre innovativen Ideen fürs Hausacher Freibad vor und befanden: "Da gibt es nichts mehr zu proleten, Hausach fehlen die Moneten." Sie sangen: "Ein Bad im Schlossteich, das ist immer frei!" und priesen ihre Vision des Hippie-Badeparks als See mit einer Blumenwiese und einem ruhigen Eckle, um einen Joint zu rauchen. "Gebadet wird, des isch ja klar, pudelnackt mit offenem Haar", erklärten sie.

Vom Schunkeln ging es nahtlos über zum Rock’n’Roll, als die frechen Früchtchen der Burgfrauen die neueste Mode für Hausach vorstellten. Für ihrem Tutti-Frutti-Tanz erhielten sie viel Applaus.

Gleich darauf hob das Publikum mit der Rainbow-Air ab, deren Stewardessen Lucy (Olaf Lose) und Pam (Bernhard Heizmann) für einen Zwischenstopp in Hausach gelandet waren. "Mir fliege durch die ganze Welt, aber es in Huse uns besonders gefällt. Mir mache hier a Zwische- stopp, weil die Fasent in Huse isch tipp topp", sagten sie. Sie priesen den Erholungswert einer Wanderung vom Kreuzberg in den Hauserbach mit abschließender Einkehr und hatten lustige Sicherheitshinweise für den Flug durch den "Schwarzwälder Hof".