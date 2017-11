Hausach Auflösung noch einmal abgewendet

Sie bedankte sich bei Maria Wöhrle, die monatlich 70 Mitgliedszeitschriften verteilt. "Wenn ich das mit dem Rad nicht mehr kann, nehme ich den Rollator", erklärte Wöhrle lachend. Jeannette Fischer legte den Kassenbericht ab. Sie und der gesamte Vorstand wurden einstimmig entlastet.

Anschließend erklärte Welle, dass sie für das Amt der Vorsitzenden nicht mehr zur Verfügung stehe. Sie werde im Hintergrund weiter mitarbeiten, jedoch nicht mehr die komplette Verantwortung tragen. Auch Kassieren Fischer legte ihr Amt nieder, da sie nicht mehr in Hausach wohnt. In der anschließenden Diskussion wurde klar, dass es schwierig wird, eine Nachfolgerin für Welle zu finden, Fischer empfahl ein Team aus vier oder fünf Frauen, die sich die Verantwortung teilen. Bei der anschließenden Diskussion stand sogar eine mögliche Auflösung der KFD in Hausach im Raum. Der ehemalige Pfarrer Hausachs, Gerhard Koppelstätter, betonte die Bedeutung der Frauengruppe für die Gemeinde. "Überlegt, was in den vergangenen Jahren alles durch die Gruppe gemacht wurde", gab er zu bedenken. So kam schließlich doch noch ein neues Führungsteam zustande. So wird Margret Lüttschwager für den Schriftverkehr zuständig sein und Gabi Sczendzina für die Kasse. Weitere Mitglieder im Team sind Maria Kaiser, Agathe Welle, Johanna Schwidergall, Irmgard Roth und Margret Wagishauser. Als Kassenprüferinnen wurden Hildegard Streit und Heinerike Aufderwald bestimmt. Koppelstätter dankte den Frauen für die Unterstützung in den vergangenen 24 Jahren. "Lasst euch von der Männergesellschaft in der Kirche nicht unterkriegen, haltet zusammen und macht weiter", schloss er.