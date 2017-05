Hausach Alm-Alarm mit den Dorfrockern

Hausach. Zu der ausverkauften und zünftigen Riesengaudi waren die gutgelaunten Fans überwiegend im Dirndl- und Lederhosen-Look ins große Festzelt am Schwimmbad gekommen. Zuvor hatten die Egermeister-Musikanten die Stimmung der Gäste schon mal angeheizt.

Die sympathischen Brüder Markus (Akkordeon, Bass), Tobias (Gesang, Gitarre) und Philipp Thomann (E-Gitarre), alias die "Dorfrocker" aus Kirchaich bei Bamberg haben’s echt drauf. Die jungen Musiker haben sich keinem bestimmten Musikstil verschrieben, sind echte Stimmungskanonen und lassen es mit ihrer guten Mischung aus volkstümlicher, Party-Rock und Countrymusik sowie Schlagern bei ihren Auftritten stets so richtig krachen.

Auch am Samstagabend ist es für sie ein Leichtes gewesen, das begeisterte Publikum von der allerersten Minute an, lichttechnisch perfekt in Szene gesetzt, mitzureißen. Sie sprühten nur so vor Energie als sie das Badner Lied anstimmten und Markus fragte: "Seid ihr bereit für einen geilen Abend?" und "Wo sind denn heute Abend meine Dorfkinder?" Ruck-Zuck standen die Feiernden auf den Bänken, klatschten mit erhobenen Händen im Takt oder schwenkten die Arme von links nach rechts und sangen lautstark die Dorfrocker-Hymne "Im Dorf, wo ich geboren bin" mit.