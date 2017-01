Hausach Ärzteversorgung wird zum Problem

Das Projekt "Selbstbestimmt und sicher" werden Hausnotrufsysteme mit anderen technischen Möglichkeiten kombiniert, um pflegebedürftigen Menschen mehr Sicherheit zu bieten. So wird zum Beispiel der Stromverbrauch in einer Wohnung gemessen oder es werden Bewegungsmelder installiert. Wird über einen längeren Zeitraum kaum Strom verbraucht und keine Bewegung registriert, werden Angehörige oder Nachbarn informiert. All das sind Projekte, an denen "Gesundes Kinzigtal" beteiligt ist.

In der anschließenden Diskussion, auch mit dem "Gesundes Kinzigtal"-Geschäftsführer Helmut Hildebrand, sprachen die Anwesenden um die ärztliche Versorgung in der Region. Diese sei im Moment entsprechend der geltenden Richtlinien zwar noch gegeben. In Anbetracht des Alters einiger Ärzte sei jedoch abzusehen, dass das wahrscheinlich nicht so bleibt. Das Förderprogramm Allgemeinmedizin hat zum Ziel, Stellen zu vermitteln. Die Initiative "Gesundes Kinzigtal" begleitet junge Ärzte bei ihrer Weiterbildung in den Praxen der Region.

Die Förderung der jungen Ärzte geht aber weit über finanzielle Aspekte hinaus. So wird bei alltäglichen Dingen wie der Suche nach einem Kindergartenplatz oder der Suche nach einer Arbeitsstelle für den Partner geholfen. Bereits vier Ärzte konnten in regionale Arztpraxen vermittelt werden. Bezeichnend sei auch, dass viele junge Ärzte lieber Partner in Gemeinschaftspraxen werden. Das finanzielle Risiko wird geteilt und auch die Arbeitszeiten lassen sich besser gestalten.

Ein weiteres Thema war der Wandel der Krankheitsbilder. Chronische Erkrankungen nehmen zu. Das bedeutet, dass die aktive Mithilfe der Patienten immer wichtiger wird und mehr Wert auf Prävention gelegt werden muss. Die SPD-Fraktion erklärte, sie habe viele Denkanstöße und Anregungen aufgenommen, und werde diese sowohl in die Landes- als auch in die Bundespolitik mitnehmen.