Hausach ABC-Einsatz, Drehleiter, Unfall, Löschangriff

Schließlich zeigten die Feuerwehrleute einen Einsatz bei einem Verkehrsunfall, bei dem eine verunglückte Person mit Hilfe von hydraulischem Gerät aus dem Fahrzeug geschnitten werden musste. Die Schwierigkeit dabei: Das Auto stand auf keinem ebenen Untergrund – was laut Schmider meistens der Realität entspricht. Das stellte entsprechende Anforderungen an die Stabilisierung des Unfallfahrzeugs. Das Auto nahmen die Einsatzkräfte in der Übung komplett auseinander. Zuerst wurden Scheiben, die vorher natürlich so gesichert wurden, dass nicht zu viele Glassplitter flogen – eingeschlagen, die Frontscheibe wurde ausgesägt, die Fahrertür entfernt und schließlich das Dach abgetrennt So konnte der "Verletzte" sicher aus dem Fahrzeuge gehoben und schließlich den Rettungskräften, mit denen die Wehr während der Übung eng zusammenarbeitete, übergeben werden.

In der Zwischenzeit nutzte Bürgermeister Manfred Wöhrle die Gelegenheit, um im Korb der Drehleiter das Frei- und Hallenbad ein letztes Mal von oben zu betrachten. Ihren Platz werden bald ein neues Freibad und das Kinzigtalbad einnehmen.

Zum Schluss durfte die Jugendfeuerwehr zeigen, was sie kann. Bei einem simulierten Löschangriff auf das Hallenbad stellte sie die Wasserversorgung her, und "löschte das Gebäude". Kurz vor Ende der Übung platzte zwar ein Schlauch, aber die Feuerwehr Hausach hat der Bevölkerung eindrucksvoll bewiesen, dass sie sich im Ernstfall auf die Freiwilligen verlassen kann.

Die Feuerwehr verbraucht pro Jahr etwa vier bis fünf Autos zu Übungszwecken, meistens, um Verkehrsunfälle darzustellen. "Entweder fragen Privatpersonen, die ein Schrottauto zu entsorgen haben, bei uns an, ob wir es verwenden können, oder wir erkundigen uns bei entsprechenden Händlern", informiert Kommandant Paul-Uwe Schmider. Neben Unfällen hätten die Hausacher auch schon mal das Szenario eines Fahrzeugbrandes bewältigt, "aber das machen wir wegen der Umwelt- und Rauchbelastung nicht so häufig", so Schmider. Die Feuerwehr übernimmt die Entsorgung des Schrottautos und erstellt den Fahrzeughaltern eine entsprechende Bescheinigung, damit diese es abmelden können.