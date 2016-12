Haslach i. K. "Zug fährt in die richtige Richtung"

Haslach. "Es ist zutiefst unchristlich, was sich auf der Welt entwickelt hat", befand KAB-Vorstand Gotthard Vetter. "Wir müssen den Mut haben, mit persönlichem Einsatz für mehr Gleichheit einzustehen. Sozial sein heißt: Für alle ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen", mahnte er.

Schriftführer Adolf Kopp berichtete von den Veranstaltungen des vergangenen Jahres. "Der Flohmarktstand des Weihnachtsmarkts ist immer eine besondere Herausforderung", befand Kopp. Es müssten kistenweise Artikel sortiert und mit einem gerechten Preis versehen werden. Am Ende seien 2300 Euro erwirtschaftet worden, berichtete er in seiner Funktion als Kassier. Einnahmen würden sich aus den Mitgliedsbeiträgen und dem jährlichen Grillfest generieren, ein Großteil der Ausgaben bestehe in Abgaben an den Bundesverband und Kosten für Referenten. Dass drei der regelmäßigen Wanderer mehr als 80 Jahre alt sind, wurde in Hartmut Vetters Bericht besonders erwähnt.

Aus den Bezirksversammlungen berichtete Vorstand Dorit Kern: "Vom Diözesan- und Bundesverband wurde ein neues Hauptthema festgelegt. Künftig wird es um ›Menschenwürdige und gute Pflege‹ gehen." Passend dazu wird es vom 15. Dezember bis zum 5. Januar in der Haslacher Sparkasse eine Ausstellung "Gute Pflege ist mehr als…" geben, die zu den üblichen Öffnungszeiten besucht werden kann. Aus dem Dekanatsrat informierte Kopp über drei Sitzungen.