Haslach i. K. Viel Zeit in Fortbildung investiert

Schon lange interessierte sich die 63-Jährige für Qigong und privat hatte sie auch schon reichlich Taiji-Erfahrung gemacht. Persönliche Weiterbildungen bei der Paracelsus-Schule in Freiburg, darunter eine "kleine" Qigongausbildung, waren die Voraussetzung, dass sie ihr Wissen an der Kinzigtäler VHS weitergeben konnte.

Auf Initiative des Haslacher Zweigstellenleiters Werner Müller begann sie bereits im Wintersemester 2010 Qigong-Kurse zu geben, parallel dazu besuchte sie seit 2012 konsequent eine vom "Deutschen Dachverband für Qigong und Taijiquan" anerkannte Trainerschule. Während der fünfjährigen Ausbildungszeit absolvierte sie mehr als 250 Ausbildungsstunden in den Zentren Reutlingen und Heiligkreuztal und investierte zusätzlich weitere 250 Stunden in die so genannte Kursleiterausbildung. Nach ihrer Abschlussarbeit zum Thema "Qigong und Natur" wurde ihr vom Deutschen Dachverband für Qigong und Taijiquan das begehrte Zertifikat ausgehändigt, sie darf sich nunmehr auch ganz offiziell "Qigong-Lehrerin" nennen.

Die erfolgreiche Zertifizierung waren dem Gesamtleiter der Kinzigtäler Volkshochschule, Thomas Lang und Zweigstellenleiter Müller Anlass, der Qigonglehrerin, die nach wie vor im Raum Haslach und darüber hinaus zahlreiche Kurse gibt, in der VHS-Geschäftsstelle im Alten Kloster zu gratulieren und ihr einen Blumenstrauß zu überreichen. Oestreicher ist nach wie vor hoch motiviert, mit der alten chinesischen Körperkunst ihren Mitmenschen zu helfen und sprudelt über vor guten Ideen und Lebensfreude.