Haslach i. K. Verband blickt auf aktives Jahr zurück

Haslach. Zahlreiche Mitglieder hatten den Weg in die Räume des Mehrgenerationenhauses der Caritas gefunden. Die Alphornbläser Thomas Neumaier und Konrad Grießbaum umrahmten die Versammlung musikalisch, Alois Krafczyk sorgte mit einem interessanten bebilderten Vortrag über heimatliche Sitten und Gebräuche für Begeisterung. Seinen Vortrag "Heimat, deine Sitten und Bräuche – ein Gang durch das volkstümliche Jahr" hielt er nach Ende des offiziellen Teils.

"Der Sozialverband VDK ist mit 1,75 Millionen Mitgliedern der zweitgrößte Verein Deutschlands. Allein in Baden-Württemberg sind es 250 000", sagte der Vorsitzende Horst Keller eingangs. Der Ortsverband Haslach sei mit seinen circa 180 Mitgliedern allerdings ein relativ kleiner Ortsverband, erklärte Keller.

Schriftführerin Renate Stockburger ließ das Jahr 2016 mit seinen zahlreichen Aktivitäten Revue passieren: Fünf Vorstandssitzungen, Teilnahmen beim Kreisverbandstreffen in Unzhurst-Oberkirch und Offenburg-Hildboldsweier, Delegiertenversammlung der Ortsverbände in Biberach, "Selbsthilfe-Tag" im Haslacher Bildungszentrum, Besuch von drei Vorträgen sowie der neu eröffneten Kreisverbandsstelle in Offenburg, Jahresausflug in den Europapark und dem Feiern zahlreicher Geburtstage – das vergangene Jahr sei gut ausgefüllt gewesen.