Haslach i. K. Telekom äußert sich nur per E-Mail

Haslach (cko). Gut besucht ist die Gemeinderatssitzung in Haslach am Dienstagabend gewesen. Vorgesehen war, dass ein Experte der Telekom im Gremium den momentanen Stand des Breitband-Ausbaus aus Sicht des Netzbetreibers darstellt. Leider äußerte sich die Telekom laut Bürgermeister Philipp Saar nur per E-Mail zum Thema.