Haslach i. K. Schon vor 35 Jahren Inklusion gelebt

Die beherrschenden Themen des vergangenen Jahres waren die Kurzzeitpflege und der Waldhof. Der Weiterbetrieb der Pflegepension "Am Kreisel" ist aufgrund der Landes-Heimbauverordnung nur bis 2024 möglich. Eine Sondergenehmigung wurde erteilt. Größere Investitionen in den Umbau seien aufgrund rückläufiger Belegungszahlen und der relativ kurzen Laufzeitverlängerung unrentabel. "Jetzt suchen wir gemeinsam mit der Lebenshilfe nach einer Lösung in Richtung Kurzzeitpflege, weil die Lebenshilfe vor der gleichen Problematik steht", erklärte Bächle.

Neues Angebot

Bei den Familienunterstützenden Diensten gibt es ein neues Angebot für Familien, deren Kinder eine Autismus-Störung haben. "Die Vereinbarungen sind getroffen, damit wir die Familien zuhause unterstützen können".

Der Club-Geschäftsführer, Helmut Walther, informierte über 458 Mitglieder und 74 Mitarbeiter. Im Vorjahr waren es 49. Viele von ihnen seien halbtags für die Begleitung von Kindergartenkindern oder Schülern eingestellt worden.

Für die Sommerreisen und Silvesterfreizeiten wurden 267 neben- und ehrenamtliche Helfer engagiert. Mit 50 Reisen sei der Club an der Belastungsgrenze angekommen, auch wenn die Nachfrage gerade im Sommer noch größer sei. Abgenommen hat dagegen die Nachfrage bei Kinderreisen, weshalb künftig Kinder- und Jugendreisen zusammen angeboten und verkürzt werden. Mit 93 Kursen und Sportgruppen ist auch dort eine Sättigung erreicht. Die Auswahl ist ebenso groß wie bei den Ausflügen und Veranstaltungen. Der Bereich der Assistenzdienste ist in den vergangenen zehn Jahren ständig gewachsen. Im vergangenen Jahr waren es 1 609 Einsätze. Um die rückläufigen Belegungszahlen im vereinseigenen "Haus Waldhof" aufzufangen, wird kräftig investiert. Neue Türen und Fenster, eine neue Hausfassade, bessere Technik und ein erneuertes Rollstuhlbadezimmer im unteren Stock sollen wieder mehr Gäste anlocken.

Lutz Heubach gratulierte als Geschäftsführer der Lebenshilfe zum 35jährigen Bestehen des "Club 82". Die Entwicklung von Freizeiten habe am Beginn gestanden. "Wir waren froh, weil sich die Lebenshilfe seither auf das Wohnen und Arbeiten konzentrieren kann". Die Lebenshilfe könnte nicht abdecken, was im Club gewachsen sei. "Dieser ist unkonventionell, findet schnell Lösungen, reagiert auf Veränderungen und lässt sich nicht unterkriegen", zählte Heubach die beeindruckenden Stärken auf. Er kenne bundesweit keinen Club, der weit mehr sei als ein Freizeitmöglichkeiten anbietet und derartiges leiste.