Haslach i. K. Premierenfieber mit Morgan Finley

"Ich werde in Haslach meine eigenen Lieder spielen. Im Hintergrund laufen Videos von meinen Konzertreisen durch sechs verschiedene Länder", erzählt Finlay dem Schwabo. Das Konzept wird durch eine Lichtshow abgerundet. Der Kanadier passt dabei das Tempo seiner Musik dem des Films an.

Die Idee für das Projekt stamme, so Finlay, vom befreundeten Wolfacher Eventmanager Tobias Pfaff. Dieser habe die Bilder und Videos des Kanadiers gesehen und ihm dazu geraten diese auf Konzerten zu zeigen. Gemeinsam hätten sie dann Finlays Materialschätze durchstöbert und Filmausschnitte ausgewählt, die Pfaff schließlich zu einem Video zusammengestellt habe, so Finlay. Den Kinocenter-Inhaber Curt Prinzbach hätten sie schnell für die Show begeistern können. "Ich komme immer wieder gerne in das Kinzigtal. Es hat etwas von Heimat für mich", sagt der Singer-Songwriter. Die Landschaft erinnere ihn sehr an seine kanadische Heimat.

Eröffnet wird das Konzert laut Pressemitteilung am Samstag vom Oberwolfacher Talent Corina Harter. Die junge Singer-Songwriterin sei "im Augenschein ein junges Mädchen mit der Stimme einer erwachsenen Frau" und interpretiere nicht nur bekannte Musikstücke, sondern schreibe auch eigene Songs über starke Inhalte mit einem jugendlichen Blick.

Tickets für das Konzert mit Morgan Finlay kosten 15 Euro. Sie sind im Internet unter www.morganfinlay.com erhältlich.