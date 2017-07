Haslach i. K. Posaune trifft Trompete

Beide Solisten sind Gewinner und Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe und haben Solopositionen in europäischen Spitzenorchestern inne. So ist Petkov Solotrompeter beim renommierten Concertgebouw Orchester Amsterdam und Frederic Belli ist Soloposaunist des SWR Symphonieorchesters. Beide vereint die Lust, nicht nur die Grenzen auf ihren Instrumenten zu überschreiten, sondern auch die Grenzen der verschiedenen Genres zu verschmelzen. So erklingt Johann Sebastian Bach bei den beiden wie in einem neuen Gewand, Daniel Schnyders "Weltmusik" vereint sich mit bulgarischer Folklore, und im Stück "Exchange Suite" des Jazzechopreisträgers Nils Wogram, vermischen sich Klassik, Jazz und das freie Spielen zu einem faszinierenden Gesamtkunstwerk. Dieses Kernstück des Programms wurde erst dieses Frühjahr mit riesigem Erfolg in Freiburg uraufgeführt. Der renommierte Komponist Nils Wogram hat es eigens für die beiden Musiker geschrieben und mehr noch: Die Haslacher Klosterkirche mit ihrer besonderen Akustik wird bewusst in das Konzert mit einbezogen.