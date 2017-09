Haslach i. K. Personal ist die große Herausforderung

Haslach. Kreisvorsitzender Jürgen Nowak sprach von der guten Ergänzung im Haupt- und Ehrenamt, mit der man dem hohen Anspruch an das Rote Kreuz gerecht werde. Er freue sich über die gute Akzeptanz der DRK-Angebote, politische Unterstützung sei von großer Bedeutung.

In diesem Jahr wurden erstmals Mandatsträger eingeladen, Marion Gentges (MdL, CDU) brachte ihre Wertschätzung gegenüber den Helfenden zum Ausdruck. "Mehr als 90 Prozent der Menschen im Land finden dass diejenigen, die anderen in Not helfen, die allerhöchste Anerkennung verdienen", schickte Gentges ihrem großen Dankeschön voraus. Der Dank sei allerdings auch die schärfste Form der Bitte, die sie abschließend formulierte: "Behalten Sie Ihr Engagement weiter bei."

Haslachs Bürgermeister Philipp Saar gewährte Einblicke in sein eigenes Engagement bei der Gründung eines Freiburger Vereins zur psychosozialen Notfallseelsorge. "Ich weiß, was Sie leisten und was die Kollegen leisten. Wenn sich das DRK für die Gemeinschaft einsetzt, gilt ihm ein besonders großer Dank."