Haslach i. K. "Obstsalat" und Heimatgefühle

Haslach. Morgen steht nämlich die Badische Meisterschaft im Terminplan von drei der Tanzgruppen. Während es für die zwölf- bis 18-jährigen Tänzerinnen der "Young Emotion" im Wettbewerb lediglich um das Schnuppern der ersten Wettkampfluft geht, werden die "New Generation" und die "Next Generation" um die Qualifikation zum Deutschland-Cup DTB-Dance in Berlin tanzen. "Das ist vergleichbar mit den Deutschen Meisterschaften in anderen Sportarten", erklärte Abteilungsleiterin Ellen Winkler den Zuschauern.

Sie moderierte die Generalprobe und kündigte zu Beginn die Kindergruppe "Non Stop" an, die von Nina Wichmann und Anne Keller in Hofstetten trainiert werden. Zur Musik aus dem Film "Rock it" rockten die Neun- bis Elfjährigen die Sporthalle und bekamen entsprechenden Applaus.

"Young Emotion" hat es nicht leicht