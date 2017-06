Haslach i. K. "Mittelfristig streben wir die Landesliga an"

Als Sprecher der Badmintongruppe stellte Richard Kienzler die Aktivitäten der rund 20 Anhänger dieser Sportart vor. Neben dem Training gibt es einen Spielbetrieb mit Wettkämpfen gegen benachbarte Vereine.

In Vertretung von Jürgen "Buggi" Burger berichtete Richard Kienzler von der sehr aktiven Laufgruppe. Diese nimmt an verschiedenen Veranstaltungen in der Region teil. Schwerpunkt ist jedoch der Kinzigtallauf, den der SV in diesem Jahr erneut alleinverantwortlich durchführt.

Den Rückblick über die Erfolge der über die zehn Jugendmannschaften mit ihren fast 200 Kindern und Jugendlichen gab Jugendleiter Jürgen Philipp in seinem erfrischenden Auftritt. Dabei ist es das Ziel des Vereins, dass alle, die im Training mitmachen, auch in den jeweiligen Mannschaften in den Verbandsspielen eingesetzt werden.

Dass die erste Mannschaft 2016 mit einem sensationellen vierten Platz abgeschnitten und der frühzeitigen Sicherung der Klasse in der vergangenen "tollen Aufholjagd" erfolgreiche drei Jahre mit Trainer Axel Klausmann hatte, war das Thema von Spielausschussvorsitzendem Claudio Tamburello. Nach dem empfindlichen Aderlass von Abgängen im vergangenen Jahr stoßen sieben Neuzugänge zu den Aktiven. "Als mittelfristiges Ziel streben wir die Landesliga an", gab Tamburello die Parole aus.

Zwar konnte eine bescheidenen Überschuss im dreistelligen Bereich erwirtschaftet werden, dem stehen aber auch noch Verbindlichkeiten aus Darlehen für Clubhaus und Kunstrasenplatz sowie Anschaffungen von Pflegemaschinen gegenüber. Für seine Auflistung von Soll und Haben bekam Geschäftsführer Eugen Oberfell von den Kassenprüfern Michael Geiger und Marco Gutmann großes Lob. Diesen schloss sich Bürgermeister Philipp Saar an, der seine erste Hauptversammlung bei einem Haslacher Verein als eine "Erfolgsgeschichte für die Stadt" bezeichnete.

Zugleich erinnerte Vorsitzender Schmidt das Stadtoberhaupt auch daran, dass das nun 60-jährige Stadion dringend einer Sanierung bedürfe, die möglichst zeitnah in den Haushalt aufgenommen werden sollte.

Unter der Leitung von Bürgermeister Philipp Saar verliefen die Neuwahlen ohne jegliche Probleme, denn alle bisherigen Amtsinhaber traten für die nächsten beiden Jahre erneut an: Vorsitzender bleibt Hans-Joachim Schmidt; der Vorsitzende Geschäftsführung Eugen Oberfell; Vorsitzender Veranstaltungen Thomas Hanske. Kassierer ist Maic Mayer, Spielausschuss-Leiter sind Claudio Tamburello und Marco Fritzsche. Wiedergewählt wurde Schriftführer Pascal Schwendemann und die Beisitzer Richard Kienzler und Ziya Sür. Jugendleiter Jürgen Philipp musste nicht gewählt werden, da seine zweijährige Amtszeit immer zeitversetzt ist.

Für die Aktiven wurden in der neuen Runde Michael Rauer als Cheftrainer sowie die Co-Trainer Cyhun Sür, Claudio Tamburello und Klaus Tränkle verpflichtet.

Der SV Haslach 1911 hat eine erste (Bezirksliga) und eine zweite Mannschaft (Kreisliga). Fast 200 Kinder und Jugendliche spielen von den Bambinis bis zu den A-Junioren in zehn Mannschaften. Sie werden von 23 Trainern und Betreuern in das ABC des Fußballs eingeführt. Dies bedeutet einen Schnitt von einer Betreuungsperson auf 7,5 Nachwuchskickern. Hinzu kommt noch eine Altherrenmannschaft. Als weitere Abteilungen sind eine Badminton-und eine Laufgruppe dem Verein angeschlossen.