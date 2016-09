Haslach i. K. Guter Sport trotz großer Hitze

Haslach. An der Extra-Verpflegungsstelle für die Sportler wurden unzählige Becher mit Wasser, Apfelschnitzen, Bananen- und Melonenstücken, Trauben und Joghurts kostenlos bereit gestellt, wovon die Athleten nach ihrem Zieleinlauf auch sofort gerne Gebrauch machten.

Die Laufwettbewerbe begannen um 14 Uhr mit den 66 Bambini. Sie hatten eine Runde von 600 Metern durch die Innenstadt, deren Gassen ihnen etwas Schatten spendeten, zurück zu legen. Unter dem Jubel ihrer Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde durchliefen die ersten schon nach knapp drei Minuten die Ziellinie. Nach der doppelten Zeit gelangten auch die restlichen Kinder ins Ziel. Den Bambinilauf gewann Felix Groß vom Bildungszentrum Haslach mit einer Zeit von 2:51. Ihm folgten Carl Frick (2:55) und Charlotte Späth vom TV Friesenheim in 2 Minuten 56 Sekunden.

Gleich im Anschluss warteten die 100 Schüler im Startbereich darauf, auf die zwei Runden mit insgesamt 1200 Metern losgelassen zu werden. Ihrem Alter gemäß starteten sie in drei Gruppen. Die Schnellsten zerrissen das Zielband schon nach knapp fünf Minuten. Nach zehn bis 15 Minuten kamen dann die etwas Gemächlicheren wieder am Marktplatz an. Diesen Lauf konnte Marcel Haag vom Skiclub Loßburg in 4 Minuten und 38 Sekunden für sich entscheiden. Ihm folgen Kopf an Kopf Kai Lehr, Skiclub Loßburg (4:47,5) und Jan Schöner, Sportfreunde Buick (4:47,6).