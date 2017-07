Haslach i. K. Geschichte nimmt grausames Ende

Einhörner schwimmen nicht

"Unland" hatte die Autorin zum vierten mal im Gepäck. Diesmal präsentierte sie aber auch ihr neuestes Buch. Wie sie den Schülern erklärte, war sie bei diesem Herausgeberin. Sie habe verschiedene Autoren gebeten, Kurzgeschichten zu schreiben, die das in Jugendbüchern gängige Rollenklischee junger Frauen hinterfragten. Am Buchdeckel zeigte sie, was sie damit meinte: Junge Frauen seien auf den Buchdeckeln normalerweise so abgebildet, dass sie zum Objekt des Betrachters werden – hübsch, aber mit abgewendetem Blick, also passiv. Auf dem Buch "Unicorns don’t swim" prangt eine junge Frau, tätowiert, die sich dem Betrachter selbstbewusst stellt und zurückschaut.

Eine der Erzählungen, "Ira", trug Wagner in Haslach vor. Die titelgebende Ich-Erzählerin trat tatsächlich wenig klischeekonform auf – ein Umstand, der die Jugendlichen vor Ort durchaus zum Nachdenken anregte.

Der Inhalt von "Unland" wird auf der Internetseite des Verlags folgendermaßen angegeben: "Franka zieht in das Haus ›Eulenruh‹, ein Wohnprojekt für Jugendliche. Doch irgendetwas stimmt nicht in dem kleinen Elbdorf. Wieso schweigen die Bewohner so beharrlich, wenn man sie auf die Ruinenlandschaft ›Unland‹ am Waldrand, anspricht? Immer, wenn Franka in der Nähe von ›Unland‹ ist, fühlt sie sich beobachtet. Als ein Junge aus ›Eulenruh‹ verdächtigt wird, einen Diebstahl begangen zu haben, will Franka seine Unschuld beweisen. Dabei macht sie eine ungeheuerliche Entdeckung ..."

Erschienen ist das Buch im Beltz-Verlag. Es umfasst 381 Seiten und ist unter der ISBN 978-3-407-74511-8 für 8,95 Euro erhältlich.