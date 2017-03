Haslach i. K. Frau starb keines natürlichen Todes

Haslach - Nach dem Fund ei­ner Leiche in Haslach am vergangenen Freitag liegt nun das vorläufige Obduktionsergebnis vor. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Offenburg am Dienstag in einer Presseerklärung mit. "Erwartungsgemäß wurde eine nicht natürliche Todesursache festgestellt", heißt es in der Mitteilung.