Haslach i. K. Firma Bebusch ist am Ende

Haslach. Erst Ende Juni hatte Bebusch gemäß Handelsregistereintrag mit Gear Motion fusioniert (wir berichteten). Die Firma gehörte seither zur "GMTec Group". Schon damals hieß es, dass die klassischen Bebusch-Produkte nun vermehrt in Ungarn produziert werden würden. Die dortige Firma behielt nach damaligem Stand auch den Titel – weiterproduziert wird unter dem Namen Bebusch also. Nur nicht mehr in Haslach.

Unruhe hatte es im Betrieb schon länger gegeben. Spätestens seit im Sommer des vergangenen Jahres die Werkzeugsparte komplett geschlossen und 33 Mitarbeiter entlassen wurden, war klar, dass das Unternehmen sich in Schräglage befand. Zwar hatte es immer wieder verhalten positive Nachrichten aus dem Unternehmen gegeben, nun aber kommt das Ende sogar noch schneller als erwartet. Eigentlich hatte es für den Standort eine Garantie bis Ende 2018 gegeben. Betriebsratsvorsitzender Bernd Gätje sagte im Gespräch mit dem SchwaBo am gestrigen Dienstag: "Da sehen Sie mal, was eine Standortgarantie nutzt."

Auf Anfrage des Schwarzwälder Boten gaben die Geschäftsleiter Peter Bold und Michael Kastrup gestern eine Presseerklärung heraus. In dieser schreibt Kastrup, dass am Montag zunächst dem Betriebsrat und anschließend den Angestellten die Schließung angekündigt wurde. Diese ist zum 30. Juni 2018 vorgesehen.