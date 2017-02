Haslach i. K. "Der Fußball verbindet ohne Worte"

Kontakt über einfach gestaltete Flyer

Der Verein habe einfache Flyer gestaltet, auf denen die Sportarten mit Bildern und wenig Text vorgestellt wurden – und Telefonnummern der Ansprechpartner. Diese wurden unter anderem in der Stadt und in Schulen verteilt. "Zu dem Samstagstraining kann im Grunde jeder kommen", sagt Schmidt. An diesen zwei Stunden in der Jahnsporthalle trainiert keine feste Mannschaft.

Die meisten von denjenigen, die am Samstag beim Trainingsbesuch in der Halle sind, spielen aber bereits in den Jugendkadern. Das wiederum ist nur mit einem Spielerpass möglich, der Geld kostet. Und da kommt der Förderpreis "1:0 für ein Willkommen" ins Spiel. Die Egidius-Braun-Stiftung des DFB, die Bundesregierung und die Nationalmannschaft fördern mit diesem Preis das Engagement von Amateurvereinen, die Flüchtlinge integrieren (siehe Infokasten). Der Verein erhält einmalig 500 Euro. Der SV Haslach hat diesen Preis für das Engagement im Flüchtlingsbereich erhalten. Der Vorsitzende berichtet, dass dieser Betrag für etwa fünf bis sechs Spielerpässe ausreicht.

Schmidt macht klar, dass diese Arbeit nur funktioniert, wenn viele Ehrenamtliche mit im Boot sind. Jedes Zusatzangebot binde Kräfte. Entsprechend wichtig sei es, dass Helfer sich mit Herzblut für die Sache einsetzten.

Aber macht ein solches Angebot bei Flüchtlingen, die oft von Unterkunft zu Unterkunft geschoben werden, überhaupt Sinn? Offenbar schon, wie Dold berichtet. Denn die meisten der Spieler in Haslach sind von Anfang an dabei. Manche kämen irgendwann nicht mehr wieder. Warum, wissen die Fußballer nicht.

Die ersten Flüchtlinge waren in Haslach Mitte März des vergangenen Jahres eingetroffen. Anfangs, erinnert der junge Trainer sich, hat die Kommunikation "mit Händen und Füßen" funktioniert. "Das Tolle ist: Der Fußball verbindet ohne Worte", sagt Dold und lächelt. Mittlerweile verstehen die Flüchtlingskinder alle Deutsch. "Besonders die Jüngeren haben in den vergangenen Monaten einen großen Sprung gemacht", lobt Dold ihre Sprachkenntnisse.

Während des Gesprächs im Flur der Jahnsporthalle geht mehrmals die Tür auf. "Kommst du wieder spielen?", drängeln die jungen Fußballer. Es macht ihnen Spaß, das ist ihnen anzumerken. Die Uhrzeit spiele da aber durchaus eine Rolle, berichtet Dold. Wegen einer anderen Veranstaltung habe er das Training einmal um eine Stunde vorverlegt. Das war wohl ein wenig zu früh.

Er hole die Flüchtlinge vorm Training immer ab, wirft er ein. Mit dem Privatwagen? "Nein", sagt Dold und deutet nach draußen. "Mittlerweile haben alle Fahrräder, wir fahren dann gemeinsam hierher." Auch bei eisigen Temperaturen. Die Fahrräder sind für die Mobilität der Flüchtlinge so wichtig wie vernünftige Sportkleidung für die jungen Sportler.

Vernünftige Sportschuhe sind ein Dauerthema

Während Dold vom beginnenden Referendariat berichtet und davon, dass er hofft, sein Ehrenamt trotzdem aufrecht erhalten zu können, kommt Marius Lurk aus der Halle in den Flur. Er ist ein Freund des jungen Trainers, lebt mittlerweile nicht mehr in der Region, aber hilft aus, wenn er zu Besuch ist. "Hast du noch Schuhe in 41?", fragt er und macht mit einem Paar Fußballschuhe eine Handbewegung in Richtung Glastür. "Die hier sind ihm schon wieder zu klein." Lurk geht in die Umkleide, größere Fußballschuhe suchen. In der Halle kickt einer der Jungs in Socken.

Anfangs hätte die Gruppe gar keine Schuhe gehabt, berichtet Dold. Aber Tina Tränkle und Manuela Matt – die er beide mit Nachdruck als "absolut wichtiges Bindeglied zwischen SV und Flüchtlingen" lobt, so haben sie die Jungs anfangs auch hergebracht – hätten sich dafür eingesetzt, dass die jungen Flüchtlinge Schuhe bekommen. Die sind aber ein Dauerthema: "Die Jungs wachsen brutal schnell aus den Schuhen", sagt Dold. Spenden seien immer gern gesehen.

Der Junge wird diesmal weiter auf Socken kicken. Als Dold schließlich wieder in die Halle geht, spielt ihm einer der Jungs sofort den Ball zu. Lisa Kleinberger

Hintergrund

Die Flüchtlingsinitative "1:0 für ein Willkommen" hilft Amateurvereinen, Angebote für Flüchtlinge anzustoßen und wurde im Jahr 2015 ins Leben gerufen. Die DFB-Stiftung Egidius Braun, Nationalmannschaft und Bundesregierung haben 2015 und 2016 insgesamt 600­ 000 Euro zur Verfügung gestellt. Aus diesem Topf sollen Fußballvereine, die Flüchtlinge integrieren, mit einer "Starthilfe" in Höhe von jeweils 500 Euro gefördert werden. Oder, wie der DFB es 2015 in einer Pressemitteilung ausdrückte: "Die nach DFB-Ehrenpräsident Braun benannte Stiftung fördert mit ihrer Initiative Fußballvereine, die sich speziell für Flüchtlinge engagieren, beispielsweise Ideen zur Integration von Flüchtlingskindern entwickelt und konkrete Hilfsmaßnahmen ergriffen haben."

Vereine

Der SV Haslach hat die Förderung 2016 erhalten. Darüber hinaus wurden in der nördlichen Ortenau außerdem der Fußballverein Lahr-Dinglingen, der SC Lahr, die TJSpG Lahr, der FC Lahr-West, der FV Ettenheim und der SC Kappel gefördert.