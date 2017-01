Haslach i. K. Der erste Kandidat hält sich bedeckt

Auch bei Bürgermeisterwahlen in Winterlingen (Zollernalbkreis) hat 2010 ein Finanzwirt mit dem Namen Joachim Nitz kandidiert. Nach Informationen des Schwarzwälder Boten hat er im dortigen Wahlkampf offenbar vor allem durch Abwesenheit geglänzt. Demnach setzte er auf einen Wahlkampf fast ausschließlich via Internet – und verlor schlussendlich deutlich.

Laut Staatsanzeiger erhielt jener Kandidat Nitz in Winterlingen 4,9 Prozent der Stimmen, sein einziger Konkurrent Michael Maier 94 Prozent. Zu Winterlingen hatte Nitz keine Verbindungen, was er seinerzeit jedoch als Vorteil wertete. Er wolle schließlich für die Zukunft arbeiten und nicht in der Vergangenheit stochern, ließ er den Schwarzwälder Boten damals wissen.

In Haslach wird der Name Joachim Nitz an erster Stelle des Wahlzettels stehen, da Nitz sich als erster um die Stelle beworben hat. Unsere Redaktion ist weiterhin sehr interessiert daran, in Kontakt mit Nitz zu treten. An seiner Person und Motivation, sich für das Amt zu bewerben, dürfte großes Interesse seitens der Haslacher Bürger bestehen.

Steinachs Schultes Frank Edelmann dementiert Gerüchte

Gerüchteweise war auch die Rede davon gewesen, ob Steinachs derzeitiger Bürgermeister Frank Edelmann in Haslach seinen Hut in den Ring wirft. Das dementierte er indes auf Anfrage des Schwarzwälder Boten: "Unabhängig von der Bewerbersituation, ob viele, wenige oder gar keine Kandidaten: Ich werde mich nicht in Haslach bewerben."

Die Bewerbungsfrist für weitere Kandidaten endet am Dienstag, 21. Februar, um 18 Uhr. Gewählt wird am Sonntag, 19. März. Wie berichtet, tritt Amtsinhaber Heinz Winkler nicht mehr an.