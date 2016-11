Haslach i. K. Ausgezeichnete "Baukultur"

Nach einer Präsentation, Vorauswahl und Besichtigung der Projekte wurden am Ende 20 Objekte ausgezeichnet. "Sie geben beispielhafte Antworten auf die derzeitigen baulichen Herausforderungen bei Alltagsbauten und öffentlichen Bauvorhaben in unserer Region", ist in der Einladung zur Preisverleihung der Architektenkammer und des Regierungspräsidiums zu lesen. "Sie zeigen qualitätsvolle Lösungen für die strukturellen und ökologischen Veränderungen im heutigen Schwarzwald und stehen für zukunftsweisende Entwicklung."

Insgesamt sind drei Objekte aus dem Kinzigtal erfolgreich

Auf der Internetseite der Architektenkammer wird das Haslacher Pfarrheim in der Kategorie "Öffentliche Einrichtung" ausgezeichnet, geplant wurde es vom Haslacher Büro Harter+Kanzler. In der Kategorie "Gewerbe- und Industrie / Wohnen" wurde das Wohn- und Geschäftshaus der Schillinger-Chrobok GdbR am Oberwolfacher Lindenplatz ausgezeichnet, das ebenfalls von Harter+Kanzler geplant wurde.

In der Kategorie "Gewerbe und Industrie" wurde schließlich die Werkshalle der Schreinerei Huschle in Gutach-Turm ausgezeichnet, die von den Haslacher Architekten Hättich&Faber geplant wurde.