Gutach Wochenende mit buntem Programm

Gutach. Auf ein Wochenende mit buntem Herbstprogramm dürfen sich die Besucher des Schwarzwälder Freilichtmuseums Vogtsbauernhof in Gutach am 7. und 8. Oktober freuen. Ein Landfrauentag, eine Sonderführung und die Offene Werkstatt für Familien geben Einblick in das Leben im Schwarzwald in den vergangenen Jahrhunderten.