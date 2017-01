Gutach "Willkommen in der Familie!"

Hornberg/Gutach. "PPM-Aberle GmbH und Co. KG mit Sitz in Gutach Schwarzwaldbahn" lautet seit dem 1. September 2016 der Name der Firma Aberle Präzisionstechnik (wir berichteten). Das chinesische Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen und Standorten in Wuhan und dem mexikanischen San Luis Potosi stellt unter anderem Fahrzeug- und Gerätebauteile für Autokonzerne wie General Motors her.

Aberle-Geschäftsführer Michael Köcher begrüßte im Schloss Hornberg neben der PPM-Führung um Präsidenten Frank Zhu und Geschäftsführer Simon Zhu die Kunden, Partner, Gutachs Bürgermeister Siegfried Eckert sowie die deutschen und chinesischen Mitarbeiter. Laut Köcher möchte alle Gäste gemeinsam "die Aufnahme von Aberle in das Unternehmen PPM feiern".

PPM-Geschäftsführer Simon Zhu stellte das chinesische Unternehmen vor, das 2005 von den vier Brüdern der Familie Zhu gegründet wurde. Auf einer Leinwand spielte er ein Video ab. Vorstände und Mitarbeiter des Konzerns in China und Mexiko winkten fröhlich in die Kamera und halten Schilder in der Hand. "We are PPM", übersetzt "Wir sind PPM", ist eine Botschaft.