Gutach Weihnachten erste evangelische Predigt

Die evangelischen Prädikanten und Pfarrer, die nicht bereit waren, die lateinische Messe zu lesen, mussten ihre Stellen verlassen. Die Reaktion der Stelleninhaber war unterschiedlich. Manche blieben bei der neuen Lehre, andere behielten ihr Pfarrstelle, besonders jene, die früher zum Priester geweiht worden waren. Unter ihnen war der Hausacher Pfarrer Sebastian Häckelmann, unter Graf Wilhelm eifriger Befürworter der neuen Lehre, der sogar forderte, die Altgläubigen zu bestrafen.

Als 1534 der 1519 aus seinem Land vertriebene Herzog Ulrich wieder in sein Land zurückkehrte, führte er umgehend die Reformation ein. So wurde auch das Amt Hornberg und damit Gutach evangelisch.

Der mündlichen Überlieferung nach wurde an Weihnachten 1534 in Gutach erstmals evangelisch gepredigt. Das damals geltende Prinzip, dass der Landesherr für das Seelenheil seiner Untertanen zuständig sei, bedeutete für die Nachbarn im Kinzig- und Gutachtal, dass sie in Glaubensdingen getrennte Wege gehen müssen.