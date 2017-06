Gutach "Total von der Wolle"

Gutach. Informationen rund um Schafhaltung und Wollverarbeitung erwarten die Besucher. Traditionell geht es den Schäfchen im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof an Fronleichnam an die Wolle.

An verschiedenen Stationen auf dem Museumsgelände zeigen zahlreiche Akteure zwischen 11 und 17 Uhr, was Wollgewinnung in früherer Zeit und auch noch heute bedeutet. Von 11 bis 16 Uhr können die Museumsgäste erleben, wie Schafe geschoren werden. Moderiert von Peter Dutt, Schafzuchtexperte und Berater für Zuchtbetriebe beim Landratsamt Ludwigsburg, zeigt Reinhard Bischler aus Gengenbach die einzelnen Arbeitsschritte der Hand- und Elektroschur.

Jeweils um 11 Uhr und um 15 Uhr ist Schauhüter Wolfgang Toth mit seinem Hütehund in Aktion. Der Donaueschinger demonstriert, wie er mit Hilfe seines Hundes eine Schafherde zusammenhält und erzählt von der spannenden Arbeit mit den Tieren.