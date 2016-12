Gutach Rockmusik und Weihnachtsmelodien

Schließlich hob sich der Vorhang für die Trachtenkapelle. Schon der Auftakt mit der "Fanfare for the common man" von Aaron Copland stimmte mit Kraft und Erhabenheit auf das energiegeladene Konzert ein. Dem Motto entsprechend zeigten sich der Vorsitzende Lauble und Jasmin Hund als Moderatoren elegant im "kleinen Schwarzen" und in Frack mit goldener Weste. Der herzförmige rote Luftballon, mit dem Mike Lauble auf der Bühne erschien, wirkte daher zunächst deplatziert. Klar wurde der Zusammenhang erst bei der Ankündigung von dem Stück "Nena", der Pop-Ikone der Neuen Deutschen Welle vor rund dreißig Jahren.

Nach dem schwungvollen Medley leiteten die Moderatoren mit einer Hommage an Mozartkenner Nikolaus Harnoncourt zur Interpretation der "Symphonie Nr. 40 in G-Moll" über. Die Gutacher Trachtenkapelle spielte Mozarts unglückliche Liebesgeschichte unter sicherer Führung von Dirigent Blum so voller Spannung, dass auch jene, die das Werk schon hundertmal gehört hatten, begeistert waren.

Nach der Pause erheiterten die Moderatoren das Publikum mit Bildern vom Ausflug der Trachtenkapelle zum Meraner Traubenfest im Oktober. "Auch das ist legendär, zumindest für unsere Vereinsgeschichte, denn wir fuhren mit 92 Teilnehmern nach Südtirol", erläuterte Lauble die auf die Leinwand projizierten Bilder vom Ausflug.

Passend dazu intonierte das Orchester mit dem Marsch "Ferienfahrt" von Siegfried Rundel volkstümliche Unterhaltungsmusik, bevor sich die Trachtenkapelle mit "Legende Nr 4" von Antonin Dvorák wieder einem klassischen Komponisten zuwandte.

Bevor das Konzert mit dem weihnachtlichen "O sanctissima" von Markus Götz feierlich zu Ende ging, "rockten" die Musiker mit einem Medley von "Led Zeppelin" den Saal.

Mehrere Zugaben wurden dem Publikum gerne gewährt, das mit der Trachtenkapelle eine unbeschwerten und unterhaltsame Reise durch fast alle Musikgenres erlebt hatten.