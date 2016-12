Gutach Rentiere, Stollen und 12 000 Gäste

Gutach. Winterlich kalte Temperaturen am Freitag, ein sonniger Samstag und ein letztlich trüber Sonntag zeichneten in etwa die Besucherzahlen nach. "Mit 3000 Gästen war der Freitagabend besonders gut besucht", berichtet Svenja Janes, Pressesprecherin des Freilichtmuseums, am gestrigen Sonntagabend. "Auch am Samstag konnten wir mit knapp 5000 Besuchern ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielen." Mit über 4000 Gästen (Stand 17 Uhr) kamen laut Janes jedoch wetterbedingt etwa die Hälfte der Gäste des Vorjahrs.

Eine Besonderheit war in diesem die kleinen Premierenfeier für den "Schwarzwälder Kirschstollen". Auf dem Dachboden des Falkenhofs wurde die neue badische Spezialität (wir berichteten) am späten Freitagnachmittag der Öffentlichkeit vorgestellt. Ganze 20 Meter Stollen präsentierten Bundestagsabgeordnete Kordula Kovac, Finanzdezernentin des Ortenaukreises Jutta Gnädig, Ulrich Müller vom Verband Badischer Klein- und Obstbrenner sowie Fritz Trefzger, Landesinnnungsmeister Bäckerinnungsverband Baden. Trefzger als "Erfinder und Entwickler" des Schwarzwälder Kirschstollen freute sich sehr über den Zuspruch.

Bereits am Freitagabend kamen vielen Besucher und schlenderten über den stilvoll beleuchteten Weihnachtsmarkt in historischer Kulisse. 40 Aussteller boten an ihren Ständen regionale Produkte und Kunsthandwerk. Auch die Bürgerstiftung Gutach war an einem Stand vertreten.