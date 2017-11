Gutach "Öffentlichkeit mit ins Boot nehmen"

Gutach . Ein Beschluss des Gemeinderates, bis zum Ende des Verfahrens keine neuen Privatinvestitionen mehr zu fördern, kann erst in der kommenden Sitzung gefasst werden.

Die Projektleiter Roland Hecker und Berit Ötinger waren seitens des betreuenden Büros der Kommunalentwicklung in Freiburg anwesend, um das Gremium über den Stand des Verfahrens zu informieren. "Wir befinden uns in der absolut letzten Phase, das formale Ende ist mit der Abrechnung 2018 in Sicht", erklärte Hecker. Die Größe des Sanierungsgebiets betrug etwa zehn Hektar und betraf die Ortsmitte, seit Januar 2009 sei Verschiedenes im privaten und öffentlichen Bereich gestaltet. In erster Linie seien Erschließungsarbeiten entlang der Hauptstraße und an Gehwegen durchgeführt worden, Parkplätze wurden realisiert, das Rathaus energetisch saniert und in Teilen ausgebaut sowie ein Akzent mit der Umgestaltung des Kurparks gesetzt. "Die große Ausweisung des Gebiets war richtig, die Entscheidung der privaten Öffnung des Förderprogramms ebenfalls", resümierte der Projektleiter.

Wenn man sehe, dass sich in Gutach 39 Privatinvestoren am Landessanierungsprogramm beteiligt hätten, sei das "eine tolle Geschichte". Primär seien private Modernisierungen gefördert worden, womit historische Substanzen erhalten und ortsbildprägende Elemente aufrechterhalten wurden.