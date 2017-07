Der Tag beginnt mit der freien Sonderführung "Vom Holzbau im Schwarzwald" um 11 Uhr. Berthold Breithaupt führt die Museumsgäste mit dem Blick des Fachmanns zu den verschiedenen Gebäuden auf dem Gelände. Der frühere Museumsverwalter kennt jeden Balken auf dem Gelände und weist kenntnisreich und unterhaltsam in das traditionale Bauhandwerk ein.

Speziell an Familien und Kinder richtet sich die freie Sonderführung um 14 Uhr. Silke Höllmüller lädt unter dem Motto "Ade du altes Schwarzwaldhaus" zu einem Rundgang durch das Museum ein. Groß und Klein sind gefragt beim vergleichenden Blick auf Bauweise und Einrichtung der historischen Schwarzwaldhöfe: Was gibt es heute, das es früher noch nicht gab?

Passend dazu lädt das museumspädagogische Team bei der Offenen Werkstatt für Familien zu "Wohnopoly" ein. Von 11 bis 16 Uhr können die kleinen Museumsgäste hier an einer spielerischen Hausbesichtigung teilnehmen. Angelehnt an das Brettspiel "Monopoly" würfeln die Kinder aus, in welchem der Räume des Hermann-Schilli-Hauses sie eine Aufgabe erwartet, die es zu lösen gilt. Das Akkordeon-Orchester Gutach ist mit einem Kurkonzert zu Gast. Das musikalische Stelldichein beginnt um 12 Uhr. Die Vorführung "Alte Zimmermannskunst" von 11 bis 17 Uhr fügt sich in das Tagesthema ein. Die Besucher können den Zimmermännern bei der Ausübung traditioneller Holzbearbeitungstechniken über die Schulter schauen.