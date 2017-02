Gutach "Heimat-Zeiten" im Vogtsbauernhof

Gutach (red/wa). Was der Einzelne mit Heimat verbindet, beispielsweise Sprache, Kunst oder Musik, und wie sich Heimat im Lauf der Zeit verändert – das will das Freilichtmuseum in seinem umfangreichen Veranstaltungsprogramm während der siebenmonatigen Saison zum Thema seiner Veranstaltungen machen. Das Motto dazu lautet prägnant "Heimat-Zeiten". Dies teilt Geschäftsführerin Margit Langer in einem Ausblick auf die Höhepunkte im März und im April mit.

Eröffnet wird die Saison am Sonntag, 26. März, um 11 Uhr mit der Vorstellung des Jahresprogramms. Anschließend soll es Sonderführungen zu den Projekten geben, an denen das Team des Freilichtmuseums aktuell arbeitet. Thematisiert werde dabei unter anderem der Um- und Ausbau des Hermann-Schilli-Hauses, das im Juli in den Museumsrundgang integriert wird, sowie das "Schlössle von Effringen" und die Museumserweiterung nach Norden.

Traditionell soll zum Saisonstart in der Rauchküche des Falkenhofs nach altem Hausrezept "Schwarze Supp’" zubereitet werden. Die Besucher bekommen zwischen 11 und 17 Uhr Gelegenheit, der Kochvorführung beizuwohnen und das historische Gericht zu kosten.