Gutach Hafen: "Wir haben viel vor in diesem Jahr"

Gutach. "Wir haben viel vor in diesem Jahr", kündigte der wissenschaftliche Leiter Thomas Hafen in seiner Begrüßung der Gäste an. Neben der Eröffnung des Hermann-Schilli-Hauses im Juli, verschiedenen Veranstaltungen zu dem Jahresthema "Heimat.Zeiten" und der Sonderausstellung "Keine Heimat mehr? Geschichten von Flucht und Heimkehr" werde die Erweiterung des Museums Richtung Norden viel Raum einnehmen.

Bei einer Sonderführung wurden den Gästen wegweisende Einblicke in das große Potenzial des zusätzlichen Areals gewährt. Das Museum werde in die dritte Aufbauphase eintreten, nachdem der "kreiseigene Denkmalshof" von Museumsgründer Hermann Schilli durch seinen Nachfolger, Museumsdirektor Dieter Kauß mit unter anderem dem "Tagelöhnerhaus" unter neuen Blickwinkeln erweitert wurde.

Das Ergebnis von Überlegungen, wie das Erbe dieser großen Persönlichkeiten weitergeführt werden kann, ist laut Hafen ein Blick in den Norden des Schwarzwalds. Das Freilichtmuseum stehe für den ganzen Schwarzwald und deshalb sei das Augenmerk auf passende Gebäudetypen dieser Region gerichtet. Das passt auch recht gut zur nördlichen Erweiterung des Museumsgeländes, wie bei der Besichtigung der aktuellen Baustellen deutlich wurde.