Gutach Gutacher machen mit und bleiben fit

Gutach. Eingeladen zu diesem Wochenende haben die Gemeinde Gutach, der Schwarzwaldverein, die Gutacher Bürgerstiftung und die Sport treibenden Vereine. das Motto hieß "Mach mit - bleib fit".

Den Auftakt machte am Samstagmorgen die Therapeutin Kordula Kaiser mit tipps zum Thema "Hilfe - was tun wenn die Hexe schießt?". Sie ging auf die Ursachen eines "Hexenschusses" ein, welche von einfachen Muskelverspannungen bis zum Bandscheibenvorfall reichen. "Ich habe einen Notfallkoffer mitgebracht, in dem finden Sie was Sie brauchen", sagte Kaiser und zog als Beispiel eine Wärmflasche aus dem Koffer. Diese stand für die Wärme, welche zunächst im Notfall Linderung bringt. Weitere wichtige Hilfen seien ein guter Arzt oder Therapeut und die richtigen Übungen. Sie zeigte dem Publikum einfache Übungen und Druckpunkte, welche für die Soforttherapie wichtig sind und aus der Myoreflextherapie stammen. Im Anschluss an den Vortrag stand sie an ihrem Stand für Fragen zur Verfügung.

Am Samstagvormittag startete auch die längste Wanderung des Gesundheitswochenendes. Werner Blum führte die Teilnehmer auf den Zuckerhut. Ein Vortrag über "Ernährung und Sport" von "Gesundes Kinzigtal" enthielt auch aktive Elemente.