Gutach "Glasfasertechnik ist die Zukunft"

Gutach. Diana Kohlmann war seitens des Landratsamtes in die Gemeinderatsitzung gekommen und informierte über den aktuellen Stand. "Glasfaser ist die Zukunft. Jede der 51 Kommunen im Kreis soll zwei Übergabepunkte bekommen, für das geplante ›Backbone‹, also das Rückgrat, werden insgesamt 700 Kilometer Glasfaserkabel verlegt. Jetzt geht es an die Umsetzung im Kreis", erklärte Kohlmann.

Dafür werde zuerst eine kreisweite "GmbH&Co.KG" gegründet, an der sich die Kommunen als Kommanditisten beteiligen könnten. Gemeinsam würden dann die notwendigen Arbeiten ausgeschrieben und vergeben sowie ein Betreiber für das kreisweite Netz gesucht. Die notwendigen Beschlüsse sollten am Dienstag und in der kommenden Woche im Kreistag gefasst werden, erklärte Kohlmann.

Die Förderkulisse sehe derzeit sehr gut aus, 50 bis 70 Prozent der Ausbaukosten würden bei interkommunalen Projekten wie dem Backbone gefördert. Der Bund würden bis zu 50 Prozent der förderfähigen Kosten tragen. "Damit kann das ganze Netz wirtschaftlich betrieben werden", blickte Diana Kohlmann voraus.