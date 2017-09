Gutach Buntes Treiben rund um evangelische Kirche

Hornberg. Die Stadt rundet als "Portalgemeinde" bekanntlich den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord im Süden ab und da gebietet es schon allein diese Grenzlage, dass in Hornberg auch einer der inzwischen 17 Naturpark-Märkte stattfindet.

Bürgermeister Siegfried Scheffold, als stellvertretender Vorsitzender selbst in den Naturpark-Gremien aktiv, wies in seinen Eröffnungsworten auf die Notwendigkeit hin, den Schwarzwald touristisch erlebbar zu halten. Unter der Dachmarke "Naturpark" könnten die beteiligten Betriebe gemeinsam an einem Strang ziehen und ihre regionalen Erzeugnisse besser vermarkten.

Friederike Stetter hatte den Markt mit seinen 25 Beschickern organisiert und erfreute sich zusammen mit Scheffold gemeinsam am bunten Treiben rund um die evangelische Kirche.