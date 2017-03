Gutach Ausdruck kann andere ausgrenzen

Gutach. "Der Ausdruck ›Heimat‹ ist ein gefährlicher Begriff", sagte der wissenschaftliche Leiter des Museums, Thomas Hafen, gestern im Pressegespräch zur Vorstellung des Programms 2017. Denn "Meine Heimat" könne andere sehr schnell ausgrenzen.

Dabei entpuppte sich die Sozialgeschichte des Schwarzwalds als eine von Anfang an ständig fortlaufende Erzählung, in der Menschen fortgehen und ankommen, wie man eben ankommt, wenn man bleiben will.

"Die Kulturlandschaft des Schwarzwalds ist eine Meisterin in der Integration fremdländischer Einflüsse", so Hafen.